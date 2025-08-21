Haberler

Durağan’da Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Sinop’un Durağan ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürdüğü çalışmalar yer aldı.

ELE GEÇİRİLENLERE DAİR BİLGİLER

Ekiplerin Durağan ilçesindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda toplamda 2 yüzük, 4 adet madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör, 28 elektronik sigara ile çeşitli sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

