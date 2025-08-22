Haberler

Durağan’da Jandarma, Orman Yangınlarını Önlüyor

DENETİMLER SÜRECEK

Sinop’un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklıkla birlikte risk altındaki ormanlık bölgelerde denetimlerine devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında orman köylerinde, piknik ve mesire alanlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyorlar. Denetimlerde ateş yakma, anız temizliği, izinsiz giriş ve risk oluşturan diğer durumlar kontrol edilerek anında müdahaleler gerçekleştiriliyor.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ekipler, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda özellikle “ateş yakmama” ve “cam ile plastik atık bırakmama” gibi konulara dikkat çekiliyor. Jandarma, vatandaşların da duyarlılığıyla ormanların korunabileceğini vurguluyor ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi konusunda çağrıda bulunuyor.

ÖNEMLİ

