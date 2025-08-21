Haberler

Durağan’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

SİNOP’TA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Sinop’un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eserler ve kazı malzemeleri içeren önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, çok sayıda tarihi eserin yanı sıra kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, Durağan ilçesinde arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda; 28 adet elektronik sigara, 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şahıs gözaltına alındı ve hakında yasal işlem başlatıldı.

