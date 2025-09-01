Durak, Hastaneye Kaldırıldı. Kalp Krizi Geçirdi

ACİL İNİŞİN SEBEBİ TANSİYON RAHATSIZLIĞI

Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Aytaç Durak’ın bulunduğu uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. İnişin ardından Durak, Tarsus’taki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durak’ın rahatsızlanmasının ardından uçak, rotasını değiştirerek yeniden havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Durak, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi’ne nakledildi.

GEÇMİŞTEKİ RAHATSIZLIKLARI VE SİYASİ KARİYERİ

Geçtiğimiz yıl yayla evinde rahatsızlanan Durak, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılmış, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Aytaç Durak, siyasi kariyeri boyunca ANAP, DYP, AK Parti ve MHP’de görev aldı. Ayrıca bir dönem bağımsız olarak da yoluna devam etti. 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kentin en uzun süre görev yapan belediye başkanlarından biri oldu.