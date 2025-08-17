Haberler

Durankaya’da Kamyonet Takla Attı

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TAKLA ATTIGI DAKİKALAR

Hakkari’nin Durankaya beldesinin yakınlarında kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. Kazanın, Durankaya beldesi ile Üzümcü köyü arasında bulunan karayolunda meydana geldiği bildiriliyor.

KAZA SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kamyonetin yolun dar olması dolayısıyla kontrolden çıkarak takla attığı öğrenildi. Kazada yaralanan iki birey, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

