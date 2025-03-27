Durasıllı Mimar Sinan, Floor Curling Şampiyonu

BAŞARI HİKAYESİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu’nun Küçük Kızlar Floor Curling takımı, gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarında başarılı bir performans sergileyerek il birincisi oldu. Müsabakalar Manisa’da yapıldı ve Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak hem Salihli’nin hem de okulun gururu haline geldi.

ERKEK TAKIMINDAN BAŞARI

Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarında Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu’nun Küçük Erkekler Floor Curling takımı da mücadele ederek dördüncü oldu. Okulun spor başarıları dikkat çekiyor ve bu alandaki başarılarıyla ön plana çıkıyor.

MÜDÜRDEN TEBRİK

Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Muhammet Mustafa Demir, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ediyor. Demir, “Bu başarılarının devamını dilerim” ifadesiyle okulun spor alanındaki gelişimini vurguluyor.