Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Başarıları

OKUL SPORLARI ŞAMPİYONLARI KAYMAKAMI ZİYARET ETTİ

Salihli ilçesindeki Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu’nun öğrencileri, Muğla Akyaka’da düzenlenen Okul Sporları Bocce Petank ve Volo Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarıları Kaymakam Ali Güldoğan ile paylaştı. Öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalar ile birlikte Kaymakam’ı ziyaret ederek bu başarıyı kutladı.

ŞAMPİYONLARIN İSİMLERİ

Muğla Akyaka’daki şampiyonada öne çıkan isimler, Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu’nun Küçük Kızlar Volo Türkiye Şampiyonu Eylül Kaçar, Yıldız Kızlar Volo Türkiye Şampiyonu Zekiye Kopac, Yıldız Erkekler Volo Türkiye İkincisi Aydın Ayaydın, Küçük Erkekler Volo Türkiye Dördüncüsü Muhammed Emir Akyavaş ve Küçük Kızlar Petank Türkiye Üçüncüsü Eylül Kaçar ile Zilan Kurtak, Bahriye Keskin, Fatma Türkoğlu ve Senanur Savaşan oldu. Öğrenciler, birlikte kazandıkları kupalarla Kaymakam Ali Güldoğan’ı ziyaret etti.

TEBRİKLER VE HEDİYE

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir ve Beden Eğitimi Öğretmeni İrfan Arslan da katıldı. Kaymakam Güldoğan, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek daha nice başarılara imza atmaları dileğinde bulundu. Ayrıca, ziyaret anısına Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir, Kaymakam Ali Güldoğan’a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.