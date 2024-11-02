Durduğunda Eserler Bulunan Araç Başlığı

DİLOVASI’NDA TARİHİ ESER KAÇAKLIĞI ENGELLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçaklığı ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar kapsamında Dilovası’nda bir şüpheli aracı durdurdu.

KAÇAK ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski dönem tabancası, 2 tablo, bir mermer sütun, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan tespit edildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.