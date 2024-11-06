Durgun Altın Fiyatları Seyrediyor

TRUMP’IN ÖNDE OLMASI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMEDİ

ABD Başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Donald Trump büyük bir farkla önde bulunuyor fakat bu durum altın fiyatları üzerinde etkili olmuyor. Seçim süresince altın fiyatları hızlı bir hareket göstermiyor. Temkinli bir şekilde hareket eden altın, Orta Doğu’daki çatışma durumu ve merkez bankalarının faiz indirimi gibi faktörlerin gölgesinde yatay seyir izliyor. Trump’ın kazanacağı beklentisi, doları güçlendirdiği için altın fiyatları durgun bir seyir izliyor.

ONS ALTINDA GÜN İÇİ HAREKETLER

Ons altın güne 2743 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2730 dolar, en yüksek ise 2749 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu an itibarıyla ons altın 2731 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gram altın ise güne 3021 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 3011 lira, en yüksek 3033 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 3018 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 3083 liradan alınırken, 3126 liradan satılıyor.