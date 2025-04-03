Duroğlu’nda Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE KAYIPLAR

Giresun’un merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, başka bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi Paya Sokak mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Kemal Tanış (32) yönetimindeki 28 ACG 446 plakalı kamyonet, Paya Sokak’tan Duroğlu beldesi yönüne doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten bir uçuruma düştü. Kazanın ardından araç sürücüsü Kemal Tanış olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (41) yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.