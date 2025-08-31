Gündem

Dursun Özbek’e İstifa Çağrısı

KEREM AKTÜRKOHULU TRANSFERİNDE GALATASARAY’IN HAKKI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyordu. Süre dolduğunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazma imkanı bulamıyor.

YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreci hakkında açıklama yaparak, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİDALAR

Taraftarların yoğun tepkisi sosyal medya platformlarına hızla yansıdı. #DursunÖzbekistifa etiketi, sadece 4 dakika içinde Türkiye gündeminin zirvesine yükseldi.

Teknofest Mavi Vatan Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025'in bir parçası olarak düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliklerinin dördüncü günü, deniz teknolojileri alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapmaya başladı.
İncir Üreticileri, Hırsızlardan Şikayetçi

Aydın'da incir hasadı devam ederken, üreticilerin incir hırsızlıklarıyla mücadele etmesi gerekiyor. Kurutma süreciyle birlikte güvenlik endişeleri arttı.

