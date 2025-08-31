Dursun Özbek’e İstifa Çağrısı

KEREM AKTÜRKOHULU TRANSFERİNDE GALATASARAY’IN HAKKI
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyordu. Süre dolduğunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazma imkanı bulamıyor.
YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA
Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreci hakkında açıklama yaparak, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİDALAR
Taraftarların yoğun tepkisi sosyal medya platformlarına hızla yansıdı. #DursunÖzbekistifa etiketi, sadece 4 dakika içinde Türkiye gündeminin zirvesine yükseldi.