Dursun Özbek, Galatasaray sevdasını paylaştı

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK’TEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “2026’da 26’ncı şampiyonluğumuz gelecek inşallah. Buradaki tüm Galatasaraylılar’a sevgilerimi gönderiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. 1905- Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Ankara’daki bir otelde Galatasaray’ın 25’inci Şampiyonluk Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

ETKİNLİĞE KATILIM YÜKSEK

Etkinliğe Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünlüsoy, Galatasaraylı iş insanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı. Organizasyonda açıklama yapan Özbek, Ankara’nın kendileri için özel bir şehir olduğunu belirtti. “Her sene burada yapılan kutlamalar çok keyifli oluyor” ifadesini kullanan Özbek, şampiyonluk arzusunun buradaki kutlamaları düşünerek daha da kuvvetlendiğini vurguladı.

GELECEK ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN ÜMİT VERDİ

Özbek, şampiyonlukların bir seri halinde gelmesini arzuladığını dile getirerek, “2023’de 23, 2024’te 24, 2025’te 25’inci şampiyonluk geldi. 2026’da 26’ncı şampiyonluğumuz gelecek inşallah” dedi. Galatasaray’a gösterilen ilginin ve sevginin azalmasını istemediğini belirten Özbek, etkinlikte her zaman yanlarında olan AGS’ye şükranlarını sundu.