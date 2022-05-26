Dursun Özbek: Geçmişten ders aldım

Galatasaray Kulübü başkan adayı Dursun Özbek, Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamasında geçmişten ders aldığını söyledi.

Özbek, “2000 ruhuna geri dönmemiz lazım, eyleme geçmek için aday oldum” derken Eşref Hamamcıoğlu, “30 Nisan’da irade ortaya koyamayanlar bugün kulübü yönetmeye talip oluyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak genel kurul öncesinde bütün gözler seçime çevrildi. Sarı kırmızılıların dün yapılan olağan aylık divan kurulu toplantısında başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu konuştu. Eski başkan Dursun Özbek geçmişten ders aldığını söylerken “Hemen birleşerek, birbirimizi severek 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Birbirimizi sevelim, Galatasaray’ın buna ihtiyacı var. Eyleme geçmek için başkanlığa aday oldum. Ben ve arkadaşlarım önceki yönetimlerde de bulunduk, geçmişten ders alarak geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖZBEK SAMİMİYETSİZ”

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise Özbek’e ‘samimiyetsiz’ göndermesi yapıp “30 Nisan’daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. Seçim yapılması gerekirken boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray’ı yönetmeye talip oluyorlar. Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. 11 Nisan seçimleri bunun için çok önemli bir tarihtir. Galatasaray’ın çıkışı bu seçimdedir. Metin Öztürk bu seçime tek başına girseydi kaybedeceğinden emindi. Artık Galatasaray’da çatı aday arayışı bitmelidir” diye konuştu.

“GALATASARAY ADASI ÖNCELİĞİMİZ”

Dursun Özbek projeleriyle ilgili “Özellikle gayrimenkul projelerimiz var. Galatasaray Adası en önemlisi. En hızlı şekilde adayı değerli üyelerimizin kullanımına açacağız. Çıkış projelerimizi ilerleyen günlerde duyuracağız. Florya, Kemerburgaz gibi bir sürü proje var” dedi.

ADNAN ÖZTÜRK BAŞKAN VEKİLİ

Florya arazisine değinen Eşref Hamamcıoğlu, “Elimizden arazi çıkmaksızın Florya’yı nasıl gelir kaynağına çevireceğimizi 10 gün içinde paylaşacağız. Adnan Öztürk, Sportif AŞ’de başkanvekili olmanın yanında Galatasaray’da bundan sonra başkanlık makamına bağlı olarak bizlere liderlik yapacak” dedi.

HAMAMCIOĞLU SARI, ÖZBEK KIRMIZI

Toplantıda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, adaylarla yaptıkları görüşmede seçimde kullanacakları oy pusulasındaki renkleri belirlediklerini söyledi. Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek. İki başkan adayı, toplantı öncesinde birbirlerine başarı diledi.