Dursun Özbek: Hocayı bekleyin

Galatasaray’ın çiçeği burnunda başkanı Dursun Özbek, takımdan ayrılmak isteyen oyunculara seslendi.

Galatasaray’ın yeni başkanı, Avrupa’ya gitmek isteyen Mustafa, Boey ve Marcao’ya “Yeni teknik direktörü bir görün” dedi.

Galatasaray’da ilk gündem yeni teknik adamın kim olacağı? İkinci defa başkanlığa seçilen ve takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Dursun Özbek, teknik direktör problemini bir hafta içinde çözmek ve yeni sezon planlamasına geçmek istiyor. Ki geçen sezonun ikinci yarısında Domenec Torrent ile uyum sorunu çeken bazı oyuncular da sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırma noktasına geldi.

TEKLİFLERE DE BAĞLI

Yeteri kadar forma şansı bulamamaktan yakınan Mustafa Muhammed ve Sacha Boey’in yanı sıra Avrupa’dan önemli kulüplerin radarına giren Marcao ayrılığı düşünen isimlerden. Dursun Özbek üç isimden yeni teknik direktör açıklanana kadar beklemelerini isteyerek “Bu sezon her şey çok farklı olacak. Yeniden şampiyon olacağız” mesajını verdi. Ancak oyunculara gelecek tekliflerin de önemli olduğunu belirtti.

YENİ FORMA 800 TL

Galatasaray’ın 2022-23 yılında giyeceği formalar tanıtıldı. Sarı kırmızılı parçalı üzerine yakasında siyah detayı bulunan formaların satış fiyatı 800 TL olarak belirlendi. Tanıtımda Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu’nun yanında takım otobüs şoförü Feyyaz Yalçın yer aldı.