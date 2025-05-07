Dursun Özbek, Lig Bitmedi Dedi

GALATASARAY BAŞKANI’NDAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig’de lider konumda olduğuna dikkat ederek, şampiyonluk kutlamaları için erken olduğunu vurguladı. Özbek, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Swissotel Bosphorus’ta düzenlediği kahvaltıda yaptığı açıklamada, Süper Lig’in bitmediğini hatırlattı. “Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız” dedi.

MAÇLARI FINAL HAVASINDA OYNAYACAĞIZ

Her maçı final havasında oynayacaklarını belirten Özbek, “Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk geldiğinde getirilerinin konuşulacağını belirten Özbek, “Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz” şeklinde konuştu.

RAMS PARK YENİLEMESİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI DİLEĞİ

Rams Park’taki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Özbek, “Işıklandırmayla ilgili ihalemizi yaptık, çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda da yeni ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem getiriyoruz. Stada gelen taraftarlarımızın keyifli zaman geçireceği bir sistemi yetiştirmeye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Özbek, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’na da başarı dileyerek, “Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Voleybolda da öyleyiz. Bütün sporcularıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

HAKSIZLIKLARA YORUM YAPMAYACAK

Futbolda yaşanan haksızlıklar hakkında bir soru üzerine ise Özbek, “Biz sporu saha içinde yapmayı arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmam. Çıkarım, sahada mücadelemi veririm, başarıyı getirmek için de bu mücadelede elimden gelen her şeyi yaparım” yanıtını verdi.