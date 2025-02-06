Dursun Özbek, Menajerlerin Önerilerini Değerlendirdi

GALATASARAY TRANSFER TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Alvaro Morata ve Mario Lemina’nın kadroya katılmasının ardından, 2 yeni transfer daha mutlu sona ulaşmak üzere. Ayrıntılar şu şekilde…

STOPER TRANSFERİ İÇİN YOĞUN GÜNDEMLER

Galatasaray, stoper transferini Avrupa listesine yetiştirmek amacıyla yoğun bir trafik yaşıyor. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği futbolcular için istenen yüksek bonservis bedelleri sebebiyle, menajerlerin önerdiği alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Bu bağlamda, Davinson Sanchez’in Kolombiya Milli Takımı’ndaki partneri Carlos Cuesta dikkat çekiyor. Genk kulübüyle 6 milyon euro karşılığında anlaşan Galatasaray, 25 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık prensipte bir anlaşma gerçekleştirdi. Ayrıca, transfer süreci ilerlerken, 25 yaşındaki oyuncu sosyal medya üzerinden Galatasaray’ı takibe aldı ve bugün İstanbul’a gelecek.

SAĞ BEK İÇİN YENİ HEDEF: JUANLU SANCHEZ

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için yeni bir ismi gündemine aldı. Ertan Süzgün’ün haberine göre, sarı-kırmızılılar, Sevilla’da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi bir teklif yaptı. Kulüp, bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle sonlandırmayı hedefliyor ve oyuncu ile kulübüyle olan görüşmelerini hızlandırıyor.

SEVİLLA’DA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Bu sezon boyunca Sevilla forması ile 20 resmi maça çıkan Juanlu Sanchez, bu mücadelelerinde 3 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Genç futbolcunun etkileyici performansı, Galatasaray’ın transfer ilgisini artıran önemli bir etken oldu.