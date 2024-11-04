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Spor

Dursun Özbek’ten İki Yıldızına Uyarı

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GALATASARAY’DA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalleri gündemde. Sözcü gazetesinde yayımlanan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu iki futbolcunun transfer dedikodularının çıkmasından dolayı rahatsız. Özbek’in, Sanchez ve Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ÖZBEK’TEN İKİ FUTBOLCUYA ÖNERİ

Bu görüşme sırasında Özbek’in iki isme “Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım.” şeklinde öneride bulunduğu öne sürülüyor. Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asist ile dikkat çekti. Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yaparak katkı sağladı.

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