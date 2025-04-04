Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a Tebrik Telefonu

TEKNİK DİREKTÖRE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk’a telefon açtı. Ceza nedeniyle Fenerbahçe maçında yer alamayan Özbek, Kemerburgaz’daki antrenmanda takımla bir araya geldi.

BAŞKANIN MESAJLARI

Milliyet’te yer alan habere göre, Dursun Özbek, kazandıkları kupa sonrası Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Takımla gurur duydum. Mükemmel bir futbol oynadık” ifadelerini kullandı. Bu zaferin ardından takımın motivasyonunu artırmayı hedefleyen Özbek’in değerlendirmelerinin önemi büyüyor.