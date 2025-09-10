Dursun Özbek, Tesisleşme ve Finansal Yapıyı Vurguladı

SPORFİK BAŞARI VE TESİSLEŞME ÜZERİNE VURGULAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportif başarı için tesisleşme ve finansal yapının önemine dikkat çekti. Özbek, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat ve efsane futbolcusu Metin Oktay’ı anarak başladı. Özbek, yönetim olarak göreve geldikleri dönemde kulüp için hedef belirlediklerini ifade ederek, “Yüklendiği misyon sebebiyle sportif başarı, her zaman önce gelir.” dedi. Özbek, finansal yapı için yapılan çalışmalardan da gurur duyduğunu belirterek, yürütülen faaliyetlerin geçmişteki vergi borçlarını temizlediğini ve sporculara hiçbir günü geçmiş borçları olmadığını vurguladı.

GALATASARAY’IN DEĞERİ VE TESİS YATIRIMLARI

Yapılan sermaye artışı ile Galatasaray’ın sermayesini 13,5 milyar liraya yükselttiklerini aktaran Özbek, “Borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Sportif AŞ, 21,2 milyar lira değerle Türkiye’nin en değerli spor kulübüdür.” şeklinde konuştu. Özbek, Galatasaray’ın geçmişteki tesisleşme sorununa da değinerek, futbol alanında Kemerburgaz’a geçiş yaptıklarını ve bu süreçte büyük bir hamle gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Buradaki inşaatı 2 etapta yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Süper Lig’de muhteşem bir tesis yaptık.” diye belirtti. Özbek, yeni transferlerin tesisin kalitesini övdüğünü ve uluslararası düzeyde eşinin olmadığını aktardı.

SPOR FAALİYETLERİ VE GELECEK PROJELERİ

Galatasaray’ın sadece futbol ile sınırlı olmadığını belirten Özbek, 17 farklı branşta faaliyet gösterdiklerini de hatırlattı. “Birçoğunun faaliyetlerinde zorluklar yaşıyoruz.” diyen Özbek, stadın yanındaki 60 dönümlük arazinin kulübe kazandırıldığını ve burada çeşitli spor tesislerinin yapımının ruhsat aşamasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçmişte kendilerini eleştiren rakiplerin şimdi benzer projeler geliştirdiğini belirtti. “Bu da Galatasaray ile diğer rakiplerimiz arasındaki en büyük farkı gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Özbek, sportif başarının yalnızca tesisleşme ile mümkün olacağını ve projelerden kaynak üreterek amatör branşlara aktaracaklarını söyledi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI VE PROJELERDE İLERLEME

Florya projesinin ihalesinin tamamlandığını ifade eden Özbek, bu projeden alınan avansla Bankalar Birliği’ne olan borcu ödendiğini aktardı. Riva’daki ikinci etap inşaatına da başladıklarını belirten Özbek, Galatasaray’a ait villa satışlarının devam ettiğini açıkladı. Mecidiyeköy’deki inşaatın da sürdürülmekte olduğunu söyleyen Özbek, bu tesislerin Mayıs ayına kadar tamamlanacağını duyurdu. Galatasaray Adası’nın da yenilenmesini taahhüt ettiklerini belirten Özbek, verilen sözleri yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.