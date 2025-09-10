Dursun Özbek, Tesisleşmenin Gerekliliğini Vurguladı

SPOR HUSUSUNDA TESİSLEŞME VE FİNANSAL YAPI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün sportif başarısının temeli olarak tesisleşme ve finansal yapının büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Özbek, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında bu konular hakkında açıklamalar yaptı. Özbek, konuşmasının girişinde, 10 Eylül 2021’de kaybettikleri eski başkan Duygun Yarsuvat ve 13 Eylül 1991’de vefat eden efsane futbolcu Metin Oktay’ı andı.

KULÜBÜN HEDEFLERİNE DEĞİNDİ

Özbek, yönetim olarak göreve geldikleri andan itibaren kulüp için belirledikleri hedeflerle yola çıktıklarını ifade etti. “Yüklendiği misyon sebebiyle sportif başarı, her zaman önce gelir. Finansal yapı için yaptıklarımızla da gurur duyuyorum. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İleriye dönük yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülükler, o sene içerisindeki faaliyetlerle karşılanmalı.” diyerek, bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlerle bunu sağladıklarını vurguladı. Ayrıca, geçmişten kalan vergi borçlarını temizlediklerini ve sporculara güncel borçları olmadığını belirtti.

Başkan Özbek, sermayelerini artışla 13,5 milyar liraya ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi. “Borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Sportif AŞ, 21,2 milyar lira değerle Türkiye’nin en değerli spor kulübüdür.” dedi. Özbek, kulübün geçmişte tesisleşme problemi yaşadığını ve bu konuda büyük bir hamle yaptıklarını dile getirdi. “Futbolda Florya’dan Kemerburgaz’a geçtik. Buradaki inşaatı 2 etapta yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Süper Lig’de mücadele eden takımımıza muhteşem bir tesis yaptık.” ifadeleriyle yeni tesislerin kalitesini öne çıkardı.

SPOR FAALİYETLERİ HAKKINDA BILGILER

Galatasaray’ın futbol dışında 17 farklı branşta da faaliyet gösterdiğini belirten Özbek, bu branşların birçoğunda zorluklarla karşılaştıklarını aktardı. “Bunun için stadın hemen yanındaki yaklaşık 60 dönümlük araziyi kulübe kazandırmıştık. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesisin ruhsat aşamasındayız.” şeklinde konuştu. Özbek, daha önce aldıkları eleştirilerin, şu anda rakipleri tarafından örnek alındığını söyleyerek, “Finansal yapı ve tesisleşme olmadan sportif başarı gelemez.” dedi.

İHALELER VE GELECEK PLANLARI

Florya projesinin ihalesinin yapıldığını belirten Özbek, “Oradan aldığımız avansla Bankalar Birliği’ne olan borcumuzu ödedik. Riva’da ikinci etap inşaatımız başladı.” sözleriyle projelerin ilerlemesi hakkında bilgi paylaştı. Bununla birlikte Kemerburgaz’daki tesislerin altyapı bölümünün inşaatına başladıklarını da duyurdu. Özbek, Galatasaray Adası’nı geliştirmek için verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve bunun için mutlu olduklarını ifade etti.