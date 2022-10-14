Dursun Özbek: Yaşasın Galatasaray

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızı ekibin 117. kuruluş yılı nedeniyle konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray’ı bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak bizim en önemli görevimiz” dedi.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi’nde devam etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldığı etkinlikte önce geleneksel Galatasaray pilavı yendi.

Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen törende ise Dursun Özbek bir konuşma yaptı.

Kulübün 117. yılını kutlamak için bir araya geldiklerini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

“Bir asırdan uzun süredir, kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Gururluyuz çünkü tarih boyunca önüne hangi zorluk çıkarsa çıksın buradan başarı hikayesi yaratmış olan bir camianın fertleriyiz. Mücadele ettiğimiz her branşta Galatasaray demek; inanmak, rekabet etmek ve başarılı olmak demektir. Mutluyuz çünkü Galatasaray sevgisi o kadar büyük bir sevgi ki sadece bizimle değil, bizden sonraki nesillerle daha da büyüyor. Galatasaray’ımızın bayrağını her yerde en güçlü şekilde dalgalandırmak, Galatasaray’ı bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak bizim en önemli görevimiz. Gençlerimizin Galatasaray’a olan büyük sevgisini gördükçe bizi çok daha iyi günlerin beklediğine inanıyorum.”

Dursun Özbek, 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılının kutlanacağını dile getirerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlayacağız. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyet’imizin en değerli spor kulübü, yüzü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu amaçla 22 Ekim’de Anıtkabir’e çıkarak, Ata’mıza verdiğimiz sözleri huzurunda bir kez daha tekrar edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken, tüm camiamıza birlik, başarı ve sevgi dolu günler diliyorum. Yaşasın Galatasaray.” ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 92 yaşındaki Ahmet Özer Atayolu, yaş kütüğüne 117. yıl plaketini çaktı. Dursun Özbek, Atayolu’na madalya verdi.

Üyelikte 50. yılını dolduranlara madalya

Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.

Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan 30 üye için hazırlanan madalyaların takdimi gerçekleştirildi.

Kazanılan kupalar tanıtıldı

Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.