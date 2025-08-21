Haberler

Dursun Turan Alevlerden Kurtulmak İçin Dereye Atladı

ŞAHIS ALEVLER İÇİNDE KALDI

Samsun’un kırsal mahallesi Esatçifliği’nde piknik yapan bir kişi, çay demlemek amacıyla piknik tüpünü yakmaya çalışırken gaz kaçağı nedeniyle yanar hale geldi. Olay, Dursun Turan (62) isimli şahsın eşiyle birlikte dere kenarında piknik yaparken gerçekleşti. Çakmağı ateşlemek istediği anda yaşanan gaz kaçağı, ani bir patlamaya yol açtı ve Dursun Turan alevlerin içine girdi.

KENDİNİ DERİYE ATTI

Giysileri alev alan Dursun Turan, yanmaktan kurtulmak için kendini deredeki suya attı. Bu cesur hareketi, onu alevlerin etkisinden korudu. Ancak bu sırada, yanıklar sonucu kollarında ve kafasında yaralar oluştu. Olayın ardından ilk müdahale için Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen Turan, oradaki tedavisinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

