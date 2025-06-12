Dursun Yılmaz, İlk Kadın Muhtar Oldu

OSMANİYE’DE İLK KADIN MUHTAR YETKİYİ ELDE ETTİ

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yapılan tekrarlanan seçimlerde, eşinin yerine aday olan Dursun Yılmaz, ilçenin ilk kadın muhtarı olarak seçimi kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Zeki Yılmaz, karıştığı bir olay nedeniyle aldığı ceza sonucu memnu haklarının elinde olmadığı anlaşıldı ve bu nedenle seçimler yenilendi. 1 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde, Zeki Yılmaz’ın yerine eşi Dursun Yılmaz muhtar adayı oldu ve Göçmenler Mahallesi sakinleri iki aday için sandık başına gitti. Yapılan oylama sonrasında, 329 oy alarak Dursun Yılmaz, ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

DURSUN YILMAZ’IN MUTLULUĞU

Dursun Yılmaz, seçimi kazanmanın mutluluğunu dile getirerek, “Eşimin cezasından dolayı muhtarlığı düştü, mahalleli olarak benim aday olmamı istediler. Eşimin yerine ben aday oldum, aday olduktan sonra seçimi farkla kazandım. Eşimin çalışmasından çok memnun oldukları için beni seçtiler ve ilçenin ilk kadın muhtarı oldum. Hizmet olarak ne gerekliyse onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUCLARI VE KAZANÇ

Zeki Yılmaz, mahallelinin yeni muhtarın da kendilerinden biri olmasını istediğini belirterek, “Göçmenler Mahallesi muhtarıydım. 9 ay muhtarlık yaptım. İşlediğim bir suçtan dolayı memnuniyet haklarım elimden alındığı için muhtarlık elimizden alındı. Sonra mahalleli bizlere ya eşini ya da çocuğunu aday göster dedi. Hanımım aday oldu ve kazandı. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Eşim benden 46 oy fazla aldı” şeklinde konuştu.