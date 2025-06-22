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Dursunbey’de Araç Şarampole Uçtu

BALIKESİR’DE KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay, Dursunbey-Durabeyler kara yolunda gerçekleşti. T.I. yönetimindeki 16 AVC 954 plakalı otomobil, tek taraflı bir kaza yaptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekipler, kaza yapan araçtan sürücü T.I.’yı ölü olarak, yolcu E.Ö.’yü ise yaralı olarak çıkardı. Yaralı E.Ö., 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Dursunbey’de hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği bilgisi verildi.

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