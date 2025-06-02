Dursunbey’de otomobil tren yoluna düştü

DURSUNBEY’DEKİ KAZA

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir otomobil, şarampolden tren yoluna düştü. Yaralı olan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, Dursunbey ilçesine bağlı Beyel kırsalında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Mehmet B. yönetimindeki 43 UN 665 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle şarampole uçtu. Otomobil tren yolunun kenarına düştü. Olayın ardından itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALIYI HASTANEYE KALDIRDI

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tren yoluna düşen otomobil, traktör desteğiyle kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.