Dursunbey’ de Yangın, Yavru Kediler Kurtarıldı

YANGINDA İKİ EV KULANILMAZ HALE GELDİ

Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mahsur kalan yavru kediler ise hızlı bir şekilde kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Dursunbey merkezinde çıkan bu yangın, bitişiğindeki başka bir eve de sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangın alanında mahsur kalan kedi yavrularını kurtarırken, ardından yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, kedilerin kurtarılması sevindirici bir gelişme oldu.

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.
Kırıkkale’de Operasyonla M.T.C. Tutuklandı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktorların hesaplarını kullanarak 1998 yeşil reçete düzenlemekten tutuklandı. Uyuşturucu aparatıyla birlikte cezaevine gönderildi.

