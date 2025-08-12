Dursunbey’de Yangında 2 Ev Hasar Gördü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında, iki evde maddi zarar oluştu. Ferah Mahallesi’nde, İbrahim Ç’ye ait olan tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik evine de sıçradı.

MÜDAHALE HIZLI OLDU

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, hasar gören iki ev dışında, alevlerin arasında kalan yavru kediler de kurtarıldı.