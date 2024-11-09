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Duru’nun Gerçekleri Açığa Çıktı!

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DURUNUN HAYATINI ETKİLEYEN GERÇEKLER

Dizinin önceki bölümünde Melike ve Duru, Duru markasının başarılı hazırlıkları sayesinde ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdılar. Ancak, Berrin’in hırsları onun için yıkıcı bir hataya neden oldu ve defile gününde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Bu durum, Duru’nun hayatında büyük bir krize yol açtı.

Yıkıma uğrayan Duru’yu tekrar ayağa kaldırmaya çalışan Melike, sonunda dayanamayarak yıllardır içinde sakladığı gerçeği açıkladı. 20 yıl boyunca gizli kalan bu sır, Duru’nun yaşamında yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Gerçeklerin açıklanması, iki arkadaş arasındaki bağı derinleştirirken, ikisi için de anlamlı bir değişim süreci başlatıyor.

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