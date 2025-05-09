Duruşma 23 Mayıs’a ertelendi

GEZİ EYLEMLERİNE DAİR DAVADA SANATÇILAR HAKİM KARŞISINDA

12 yıl önceki Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde ifadeleri nedeniyle ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, İstanbul Adliyesi’nde duruşmaya katıldı. Duruşma sırasında savunmasını yapan Halit Ergenç, “Benim Gezi Parkı’na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi içindir” dedi. Rıza Kocaoğlu da benzer şekilde savunma yaparak duruşmanın ertelenmesini istedi.

SAVUNMALAR VE TANIKLIK İFADELERİ

Ayşe Barım soruşturması kapsamındaki duruşma, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık olarak ifade verdikleri aşamada ortaya çıkan ‘yalan tanıklık’ iddiaları üzerine açılan davanın ilk oturumu olarak gerçekleşti. Duruşma öncesinde koridorda yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçılar, “İçeri gireceğiz, vazifemizi yapacağız” şeklinde duygularını ifade ettiler. Duruşmada kimlik tespiti yapılırken Halit Ergenç’in aylık gelirinin 300 bin lira, Rıza Kocaoğlu’nun ise 200 bin lira olduğu belirtildi.

DURUŞMADA YER ALAN AÇIKLAMALAR

Halit Ergenç yaptığı açıklamada, ifade vermesi konusunda, “Suçum olmadığını düşünüyorum çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim” dedi. Ergenç, “Ayşe Barım dosyasında benim ifademe başvurulmuştu. Alabora, Osman Kavala ve Çiğdem Mater’i tanıyıp tanımadığım soruldu. Alabora’yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı söyledim. Benim Gezi Parkı’na gitmem tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi içindir” diye ekledi.

Rıza Kocaoğlu da duruşmada, “Tanık olarak davet edildiğimizde detaylıca cevaplar vermeye çalıştım. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum” şeklinde ifade verdi.

Savcı duruşmanın mütaalasını hazırlamak üzere 23 Mayıs’a ertelenmesine karar verdi. Her iki sanatçı da duruşmanın ardından vareste tutuldu. Bu gelişmeler, Gezi olayları ve sanatçıların dava süreci açısından önem arz ediyor.