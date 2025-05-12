Duruşma, Ankara’da yapıldı, dava ertelendi

DAVANIN ON İKİNCİ DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetleri ile ilgili davanın 12’nci duruşması, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya müşteki avukatı Yalçın Akbal katılırken, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gözlemcileri de davayı takip etti.

TANIK MEHMET AĞAR’IN DURUMU GÜNDEME GELDİ

Duruşmada, önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verilen Mehmet Ağar’a tebligatların ulaşmadığı bilgisi verildi. Avukat Akbal, Ağar’ın Beykoz’daki adresine yeniden tebligat gönderilmesini ve tanığın bir sonraki duruşmada hazır edilerek dinlenmesini talep etti. Mahkeme, avukat Akbal’ın talebini değerlendirerek, belirtilen adrese tebligat gönderilmesine karar verdi. Ayrıca Mehmet Ağar’ın bir sonraki celsede SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmedildi.

SANIK OĞUZ DEMİR’İN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir’in Avustralya’da bulunup bulunmadığını araştırmak için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava, 22 Eylül 2025’e ertelendi.