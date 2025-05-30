Duruşmada Karar: 4 Sanık 3 Yıl Hapis

DURUŞMADEVAM EDİYOR

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 6’sı tutuklu 15 sanığın ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 4’üncü duruşması, 12.45’te verilen 1 saatlik aranın ardından sürdü. Kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların ve avukatlarının savunmalarının dinlenmesinin ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme başkanı, ardından kararı açıklamaya geçti.

TUTUKLU SANIKLARA HAPİS CEZASI

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Birsen Güran, Maşallah Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran’ın üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğuna kanaat getirerek, her birine 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca adli kontrolün bu aşamada yetersiz olacağına vararak, sanıkların hükmen tutukluk halinin devamını sağladı. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın işledikleri suçların sabit olduğu değerlendirildi ve her biri için 3 yıl hapis cezası verildi. Bu sanıkların üzerlerine atılı suçun özellikleri ve delil durumu göz önünde bulundurularak, tutukluluklarının kaldırılmasına karar verildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA CEZA

Suça sürüklenen çocuklar M.G. (15) ve İ.K. (16) hakkında ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi. Bu çocukların suç işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup, 18 yaşından küçük olduklarından dolayı cezalarda 1/3 oranında indirim uygulanarak, her biri için 2 yıl hapis cezası belirlendi. Yaşlarının cezalar üzerindeki potansiyel etkileri ve duruşmalardaki iyi halleri, takdiri indirim nedeni sayılarak, toplamda her birinin cezası 1 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca çocukların cezalarının geri bırakılmasına ve 3 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına da karar verildi. Diğer bir suça sürüklenen çocuk R.A. (16) hakkında ise 3 yıl hapis cezası verilerek, buna göre 1 yıl 6 ay hapis cezası ile sonuçlanan bir indirim yapıldı. R.A.’nın kişilik özellikleri ve duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıl denetim süresine tabi tutulması karara bağlandı.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYA- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR