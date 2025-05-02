Dürzi Liderler, Suriye’nin Birliği İçin Toplandı

BİRLEŞİK SÜRİYE VURGUSU

Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumu liderleri, Suriye’nin bölünmesine karşı çıkıyor. Bu durumun önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi üzerinde duruluyor. Kısa süre önce Şam’da hükümet güçleri ile bazı silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonrası Dürzi önderleri, Süveyda ilinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan önde gelen isimler arasında Ebu Selman Hikmet el-Heceri, Ebu Vail Hannavi, Hasan Atraş, Yahya Amir, Atif Hineydi, Vesim İzzeddin ve Hasan Cerbu yer aldı. Toplantıda, “Bölünmez bir parçası olduğumuz birleşik Suriye, bizim onurumuzdur. Suriyeliliğimiz ise şerefimizdir. Vatan sevgisi imandandır. Bölünmeyi, ayrılmayı veya kopmayı kesinlikle reddediyoruz.” açıklaması yapıldı.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Açıklamada, Suriye yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığının ve adli kolluk güçlerinin Süveyda ilindeki yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca Süveyda-Şam yolunun güvenliğinin devletin sorumluluğu olduğu belirtiliyor. Birlik ve beraberlik mesajı veren Dürzi liderler, “Fitne, mezhepçi kışkırtmalar, kişisel kinler ve İslam’ın yasakladığı cahiliye dönemine ait intikam duygularından arınmış bir vatan için çaba gösterdiğimizi vurguluyoruz.” diyerek tehlikeli ayrışmaların sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Dürzi lider Leys el-Belus, toplantının ardından İçişleri Bakanlığının Süveyda ilinde etkin hale getirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Belus, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin vatandaşların korunması için karar aldığını ifade etti.

PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Suriye’deki olayların patlak vermesine neden olan provokasyon, sosyal medya üzerinden paylaşılan Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir ses kaydıyla gerçekleşti. Bu ses kaydı, Dürzi topluluğunun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden geldi ve büyük protestolara yol açtı. 29 Nisan’da birçok ilde gösteriler düzenlendi. Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan gerginlik, silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle çatışmaya dönüştü. Çatışmalar, Dürzi grupların müdahil olmasıyla genişleyip en az 13 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Suriye güvenlik güçleri, kontrolü sağlamak üzere bölgeye asker, ağır silah ve tank gönderdi.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ

İsrail, Mayıs ayında akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, başkent Şam’ın güneyindeki Ceramane Mahallesi’nde Dürzi silahlı gruplarından kaynaklanan çatışmaların ardından bölgeyi 1 Mayıs’ta kontrol altına aldığını bildirdi.