Dürzi Silahları İçişleri Bakanlığı’na Teslim

DÜRZİ TOPLUMU LİDERLERİ İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ ARASINDA ANLAŞMA

Suriye’deki Dürzi toplumunun liderleri ile Şam’daki hükümet yetkilileri arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Dürzi topluluğa bağlı silahlı gruplar ağır silahlarını Suriye İçişleri Bakanlığı’na teslim ediyor. SANA haber ajansı 1 Mayıs’ta, bu anlaşma doğrultusunda Dürzi yetkililer ile güvenlik güçleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, silahlı grupların silah teslimatına başladığını bildirdi.

AĞIR SİLAHLARIN TESLİMATINA BAŞLANDI

Ağır silahların teslimatı Şam’ın Cermana Mahallesi’nde başladı. Bunun yanı sıra, Sahneya ve Eşrefiyet Sahnaya bölgelerinde de teslimatlar gerçekleştirilmekte. Bu süreç, Dürzi topluluğunun silahlı gruplarıyla devlet otoritesi arasında güven tesisini amaçlıyor.