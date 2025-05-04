Dürzilerle Anlaşma Kapsamında Silah Teslimi

SİLAHLARIN TESLİMİYLE İLGİLİ ANLAŞMA

Suriye’nin başkenti Şam’da, Dürzilerin liderleri ve hükümet yetkilileri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, silahlı gruplar ağır silahlarını İçişleri Bakanlığına teslim etmeye başladı. Şam’daki güvenlik güçleri ve Dürzi temsilcileri arasında 1 Mayıs’ta varılan bu anlaşma çerçevesinde, “silahların teslim edilmesi” maddesi uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, başkent Şam’a bağlı Cermana Mahallesi’nde ağır silahların teslim süreci başladı. Ayrıca, aynı uygulamanın Sahnaya ve Eşrefiyet Sahnaya mahallelerinde de devam ettiği bildiriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÜRECI YÖNETİYOR

Doğu Guta Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Seyyid, bir muhabire yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ağır silahları kademeli biçimde teslim aldığını ifade ederek, “Cermana halkı, kanaat önderleri ve din adamları bu sürece aktif destek veriyor.” dedi. Seyyid, yakın gelecekte hafif silahların da teslim edileceğini ve birçok kişinin güvenlik kurumlarına katılmak üzere kayıt altına alındığını aktardı. Ayrıca, Seyyid, gelecekte yalnızca İçişleri ve Savunma bakanlıklarının silah bulundurma yetkisine sahip olacağını vurguladı ve yürütülen uygulamanın ülke genelinde örnek olmasını beklediklerini dile getirdi.