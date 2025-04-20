“Dusan Alimpijevic, Maçtan Sonra Açıklama Yaptı.”

GALİBİYETİNARDINDAGÜÇLÜAÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor’u 96-73 yenerek kazandıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Dusan Alimpijevic, “İlk periyot dışında maçın geri kalanını tamamen istediğimiz şekilde ve mükemmele yakın oynadık” ifadeleriyle oyuncularının performansını övdü. Süper Lig’deki bu zaferle birlikte Beşiktaş, 21. galibiyetini elde etti.

SEZONUN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Alimpijevic, “Bizim için önemli bir maçtı. Sezonun son bölümünde hiçbir şekilde kolay bir maç yok” diyerek yaklaşan maçların zorluğuna dikkat çekti. Takımın, play-off’ta saha avantajını elde etme hedefine vurgu yaptı ve “İkinci sırada yer almak bizim için son derece önemli” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Başantrenör, “Önümüzdeki Manisa Basket karşılaşması da dahil olmak üzere tüm taraftarlarımızı salonumuza ve takımımızı desteklemeye davet ediyorum” sözleriyle taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Dusan Alimpijevic, “Çünkü takımımız bu desteği fazlasıyla hak ediyor” diyerek, oyuncularının bu zorlu süreçte sadece sahada değil, taraftarların da yanında olmasının gerektiğini vurguladı.