Dusan Tadic Ajax’a Geri Dönüyor İddiası

ASIL TEPKİLER VE TRANSFER İDDİALARI

Trendyol Süper Lig’de bu sezon asist krallığında zirveyi Dries Mertens ile paylaşan Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a penaltı atışlarıyla elenmesiyle eleştirilerin odağı oldu. İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren Tadic, penaltı atışlarında atışını kaçırmasıyla dikkat çekti. Bu olay, Tadic için sürpriz bir transfer iddiasını da beraberinde getirdi.

AJAX İLE ANLAŞMA İDDİASININ DETAYLARI

TRT Spor’dan Barış Yurduseven, canlı yayında yaptığı açıklamada Dusan Tadic’in Fenerbahçe’den önceki takımı Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini belirtti. 2023 yazında Ajax’tan ayrılıp Fenerbahçe’ye katılan 36 yaşındaki Sırp futbolcu, sarı-lacivertli forma altında toplamda 98 maça çıkarak 27 gol ve 31 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMENİN GELECEĞİ

Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, futbolseverler ve kulüp taraftarları arasında merak uyandırırken, Tadic’in geleceği üzerine tartışmalar da devam ediyor.