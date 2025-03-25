Dusan Tadic Fenerbahçe’den Ayrılmayı Planlıyor

DUSAN TADIC’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe’de son dönemlerde eleştiriler alan Dusan Tadic, geleceği hakkında kritik bir karar aşamasında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte beklenen performansı gösteremeyen Sırp futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönünde söylentiler yayılıyor. Tadic’in eski takımı Ajax ile transfer müzakereleri yaptığı iddia ediliyor.

YENİDEN AJAX’A DÖNEBİLİR

Hollanda temsilcisi, 36 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna yeniden katmak istiyor. Aynı zamanda, deneyimli futbolcunun Avrupa dışında başka seçenekleri de düşündüğü belirtiliyor. Tadic’in kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde (MLS) devam etme ihtimali gündemde. Özellikle ABD kulüplerinin tecrübeli oyuncuya ilgi gösterdiği ve cazip teklifler sunabileceği öne sürülüyor.

Sırp futbolcunun, kesin kararını vermeden önce Fenerbahçe yönetimiyle bir araya geleceği ve gelecek planlarını netleştireceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere nasıl yaklaşacağı herkes tarafından merak ediliyor. Dusan Tadic, büyük umutlarla takıma katılmış olsa da son dönemdeki performansı beklentilerin altında kalıyor. Yönetim ve teknik heyetin yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği karar, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.