Dusan Tadic’in geleceği merak ediliyor

DUŞAN TADİÇ’İN GELECEĞİ MERAK KONUSU

İki sezondur Fenerbahçe formasını giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic’in sonraki kariyerinin hangi takımda şekilleneceği heyecanla bekleniyor. Tadic için Yunan kulübü Olympiakos ve eski takımı Hollanda temsilcisi Ajax, transfer için uzun bir süredir girişimlerde bulunuyor.

AZERBAYCAN’DAN YENİ BİR TALEP

İki kulüp dışında, Azerbaycan’dan da bir talip ortaya çıktı. Hollanda basınında yer alan habere göre, Azeri ekibi Karabağ, Tadic’i bünyesine katmak için harekete geçti. Karabağ yönetiminin, 36 yaşındaki futbolcunun menajeriyle iletişime geçtiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe’de geride kalan sezon boyunca 53 maça çıkan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkat çekti. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı biliniyor.