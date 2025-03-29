Dusan Tadic, Süper Lig’de 100. Maçında

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK maçıyla birlikte sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına çıkarak “dalya” dedi. Transfer olduğu 2023-2024 sezonundan bu yana İsmail Kartal’ın teknik yönetiminde takımın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Tadic, Jose Mourinho’nun da gözdesi olmayı başardı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda toplamda 58 resmi karşılaşmaya çıkarken, Dusan Tadic bu karşılaşmalardan sadece 2’sinde forma giymedi. Sadece Galatasaray ile oynanan ve Fenerbahçe’nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı tamamlanamayan TFF Süper Kupa maçında kadroda olmayan Tadic, diğer müsabakalarda genellikle sahadaki yerini aldı. Türkiye Kupası’nın beşinci turunda Adanaspor’a karşı oynanan 6-0’lık galibiyet maçında kadroda olmasına rağmen süre almadı.

EUROPA LEAGUE VE SÜPER LİG PERFORMANSI

Geçen sezon ligde toplam 38 maça çıkan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde ise elemelerle birlikte 16 maçta ter döktü. Sarı-lacivertli takımın lig ve Avrupa’daki 54 maçının tamamında süre alan Tadic, bu süre zarfında sakatlanma yaşamadı. 38 lig maçında toplamda 3 bin 160 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atmış ve arkadaşlarına 14 gol asisti yapmış, ayrıca 3 sarı kart görmüştü. UEFA Konferans Ligi elemeleri ve düzenli mücadelesinde 16 karşılaşmada sahaya çıkan Tadic, burada 1145 dakika süre aldı. Avrupa maçlarında 6 gol atan Sırp oyuncu, 2 asist yaptığını kaydetti. Tadic, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası’nda da 2 karşılaşmada toplamda 135 dakika süre aldı. Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 56 maçta 4 bin 440 dakika süre alan yıldız oyuncunun, bu dönemde 16 gol ve 16 asistle 32 gole etki ettiği görüldü.

İSTİKRAR HİKAYESİ

İsmail Kartal döneminde gösterdiği performansı sürdüren Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesiyle birlikte de yatay başarı ivmesini korudu. Fenerbahçe’nin bu sezon ligde oynadığı 26 maçta da sahada olan Tadic, 1931 dakika süre alarak 9 gol ve 11 asist kaydetti. Toplamda ligin 20 golüne katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, 2 sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde 16 maça çıktı ve Mourinho, tüm bu müsabakalarda Tadic’e düzenli olarak forma şansı tanıdı. Avrupa’daki 16 karşılaşmada 2 gol atan Tadic, 4 asistle takımına katkıda bulundu.

REKOR İLE TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe formasıyla 100. resmi maçına çıkan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci sezonunda “dalya” diyen ilk futbolcu olmasıyla dikkat çekti. Fenerbahçe tarihindeki daha önce 100 maçın üzerine çıkarak bu başarıya ulaşan hiçbir oyuncu, ikinci sezonunda bu rakama erişememişti. Son 2 sezonda Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı maç sayısı 100’ü geçmişken, kulüp ayrıca bu süreçte bu kadar fazla karşılaşmaya çıkma rekoru kırmış oldu. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasını terleten Dusan Tadic, toplamda 99 resmi mücadelede sahada yer alarak 7 bin 616 dakika süre aldı ve bu maçlarda 27 gol ve 31 asist yaparak önemli bir performans gösterdi.