Dusan Tadic, Süper Lig’de 100. Maçında

DUŞAN TADIC, 100. MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK maçında ikinci yarıda oyuna girerek kulüpteki 100. resmi maçına çıkma mutluluğu yaşadı. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Tadic, Jose Mourinho’nun da vazgeçmediği isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon 58 resmi maç oynarken, Dusan Tadic yalnızca iki maça katılmadı. 19 yaş altı takımla çıktığı Galatasaray karşılaşmasında kadroda olmayan oyuncu, Türkiye Kupası’ndaki Adanaspor maçında ise süre almadı.

AVRUPA’DA VE LİGDE SÜRE ALDI

Geçmiş sezon Fenerbahçe, ligde 38 maça çıkarken, UEFA Konferans Ligi’nde ön elemeler dahil toplamda 16 karşılaşma oynadı. Dusan Tadic, takımın lig ve Avrupa’daki 54 maçının tamamında sahada yer aldı ve bu süreçte net bir sakatlık yaşamadı. 38 lig karşılaşmasında 3 bin 160 dakika boyunca forma giyen deneyimli futbolcu, bu maçlarda 10 gol atarken 14 asist yaptı ve 3 sarı kart aldı. UEFA Konferans Ligi elemeleri ile birlikte 16 maçta 1145 dakika oynayan Tadic, Avrupa’da 6 gol ve 2 asist ile dikkat çekti. Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 135 dakika süre aldı.

İSTİKRARINI KORUDU

İsmail Kartal döneminde 56 maçta forma giyen Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun takımda göreve gelmesinin ardından istikrarını devam ettirdi. Bu sezon ligde oynanan 26 maçta da sahada yer alan Tadic, toplamda 1931 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı. Ligde 20 gole katkı sağlayan futbolcu, 2 sarı kart gördü. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 16 maça çıkarken, Tadic bu mücadelelerde de forma giydi. Avrupa’daki 16 karşılaşmada 2 gol ve 4 asist ile etkileyici bir performans sergileyen futbolcu, bu süreçte 1222 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası’nda ise ilk maçta oynayamayan Tadic, sonra gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor FK karşısında forma giyemedi ancak Gaziantep FK karşılaşmasında sahaya çıktı.

CEZASIZ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’de 100 resmi maçta bulan Dusan Tadic, son iki sezonda kart cezası durumuna düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligde oynadığı 38 maçta 3 kez sarı kart gören oyuncu, Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında kart görmedi. Bu sezon 43 resmi maçta forma giyen deneyimli futbolcu, kart durumuyla takımının yüzünü güldürdü. Ligdeki 26 maçta 2 sarı kart gören Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 12 karşılaşmada 1 kez sarı kart gördü.

REKOR İLE TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe’de 100. resmi maçına çıkan Dusan Tadic, kulüp tarihine dalya diyen ilk futbolcu olarak geçti. Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 100 maçın üzerine çıkan futbolcuların hiçbiri ikinci sezonunda bu başarıyı elde edemedi. Fenerbahçe’nin son iki sezonda oynadığı maç sayısı 100’ü geçerken, bu dönem içinde bu kadar çok karşılaşmaya çıkan başka bir oyuncu olmamıştı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında toplamda 99 resmi maçta 7 bin 616 dakika sürede sahada kalan Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 27 gol atıp 31 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.