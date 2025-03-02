Dusan Tadic’ten Fenerbahçe’ye 19 Gollük Katkı

TAKIM KAPTANINDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Dusan Tadic, Antalyaspor’a karşı attığı golle sezonun 9. golüne ulaşarak toplamda 19 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Dusan Tadic, ikinci golü atan futbolcu olarak öne çıktı. Sırp oyuncu, bu sezon kaydettiği gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN GOL SAYISI VE ASİSTLER

Mücadelenin 26. dakikasında gol atan Tadic, bu sezon toplamda 9 gol attı. Deneyimli futbolcunun ligde 10 asisti de bulunuyor. Fenerbahçe’nin ligde attığı 19 golde Tadic’in katkıları yer alıyor. Sarı-lacivertli forma ile tüm maçlarda sahada bulunan Tadic, UEFA Avrupa Ligi’nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta görev aldı. Antalyaspor maçında 86. dakikada İrfan Can Kahveci’ye yerini bıraktı.

İSTANBUL’DAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Tadic, Fenerbahçe taraftarlarının takdirini kazanıyor. Tecrübeli oyuncunun katkıları, takımın hedeflerine ulaşmasına önemli bir destek sunuyor. Fenerbahçe, Dusan Tadic ile ilerleyen maçlarda da güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.