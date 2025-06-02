Dusan Tadic Veda Etti, Teşekkürler Fenerbahçe

DUŞAN TADİC’TEN VEDA AÇIKLAMASI

Dusan Tadic, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli takım için duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Açıklamasında, “İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak” şeklinde duygularını ifade etti.

MİNNETTARLIK DUYGUSU

Tadic, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve kulübün arka planda görev yapan çalışanlarına derin bir minnettarlık duyduğunu belirtti. “Desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, inanılmaz taraftarlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!”

BİLGİLERİ

Fenerbahçe formasıyla iki sezon geçiren 36 yaşındaki futbolcu, kulüp adına toplamda 109 maçta ter dökerek 29 gol attı ve 35 asist yaptı. Gelecek için de iyi dileklerde bulunarak, “Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak” dedi.