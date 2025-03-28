Düşecek Köyünden Gazze İçin Yardım Kampanyası

DÜŞECEK KÖYÜNDE YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde, Gazze için gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplamda 101 bin TL toplandı. Kampanya, köydeki Cami İmam Hatibi Hüseyin Fidan’ın öncülüğünde hayata geçirildi. Ramazan ayı süresince köyde pide dağıtmayı planlayan kişilerin pide paralarını, mevlitte sunulan kek ve meyve sularının masraflarını, maddi durumu iyi olanların ise zekat ve fitrelerini ihtiyaç sahibi Filistin’e bağışlaması yönünde teşvik edici bir çalışma yapıldı.

Kampanya boyunca toplanan 101 bin TL, Filistin’e ulaştırılmak üzere Emet Diyanet Vakfı’na teslim edildi. Düşecek köyü halkının birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirdiği bu yardım çalışması, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hedefliyor. Bu tür yardımların devam ettirilmesi gerektiği vurgusu yapılıyor.