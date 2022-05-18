Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kokpitte biri var

Wall Street Journal gazetesi, Çin'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Wall Street Journal gazetesi, Çin’de 132 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili önemli ayrıntıları paylaştı.

Son dakika haberlere göre Wall Street Journal gazetesi, Çin’de 132 kişiye mezar olan yolcu uçağının kara kutu sonuçlarını özel haberiyle dünyaya duyurdu. 9 bin metrede seyreden uçağın 2,5 dakikada dağa çakılmasının sırrı çözüldü.

Yerel saatle 13.11’de havalanan uçakta 123 yolcu ve dokuz mürettebat vardı. MU5735 sefer sayılı China Eastern Havayolları uçağının rotası, Çin’in Guangzhou şehriydi.

Kunming’den kalkış yapan Boeing 737-800 uçağının saat 15.05’te Guangzhou’ya inmesi planlanıyordu. Uçuş takip sitelerine göre 132 kişiyi taşıyan uçak bir saattir havadaydı ve hedefine varmak üzereydi.

Ancak uçak yalnızca birkaç dakikada binlerce metre aşağı düştü. Uçuşları izleyen FlightRadar24’e göre, uçak 29,100 fit (yaklaşık 9000 metre) yükseklikte seyrederken, 2 dakika 15 saniye sonra 2 bin 760 metreye indiği görüldü.

En son yerel saatle 14:22’de, yaklaşık 1000 metre yükseklikteyken sinyal alındı. Çin’in güneyindeki Guangşi bölgesinde yaşayanlar bir uçağın dağlık alana çakıldığını gündüz gözüyle gördü.

64 yaşındaki Si adlı köylü, uçağın çakıldığı anda bir çarpışma sesi duyduğunu belirtip “Gök gürültüsüne benziyordu” dedi.

Yalnızca yedi yaşındaki uçağın düşmesiyle büyük bir patlama duyuldu, gökyüzüne yoğun bir siyah duman yükselmeye başladı.

Çinli yetkililer kaza bölgesine ulaştıklarında uçağın parçalarının kilometrelerce alana dağılmış olduğunu gördüler. Uçağın enkazının olduğu bölgede hayatını kaybetmiş insanların izlerine rastlandı.

Son dakika… Düşen yolcu uçağının kokpitinde biri var

Yerel medya, uçağın çakıldığı alanda çıkan ve ağaçların da yanmasına yol açan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü yazdı.

China Southern ve Air China’dan sonra ülkenin en büyük üçüncü havayolu şirketi olan China Eastern’e ait uçağın düşmesi, Çin’de büyük bir üzüntüye yol açtı.

PARÇALAR KİLOMETRELERCE ALANDAN TOPLANDI

Tüm yolcu ve mürettebatın öldüğü kazadan birkaç gün sonra kara kutu bulundu. Uçağın bazı parçaları ve yolculara ait yanmış çantalar, cüzdanlar da yine dağlık alandan toplandı.

Havayolu şirketi ve Çin Havacılık Kurumu (CAA) kazanının nedenini araştırmaya başladı. Çin, Boeing uçağı ABD’de üretildiği için, Amerikalı havacılık uzmanlarını da soruşturmaya katılmaya çağırdı.

China Eastern Havayolları, uçakta üç pilotun bulunduğunu açıkladı. Kaptan pilotun 6709 saat uçuş tecrübesi olduğu, yardımcı pilotların ilkinin daha önce 31,769 saat, ikincisinin de 556 saat uçuş tecrübesi olduğu belirtildi.