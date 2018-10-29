Düşen uçakta o da vardı

Endonezya’da düşen 181 yolculu uçağın içinde İngiliz futbol kulübü Leicester City’nin sahibi Taylandlı iş adamının da olduğu belirlendi.
Leicester City, 60 yaşındaki Taylandlı başkanın kazanın ardından öldüğünü belirtirken ”Uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü üzülerek belirtiyoruz. Şu an tarif edemeyeceğimiz bir üzüntü yaşıyoruz. Stadyumda anma töreni gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Reuters haber ajansı, helikopterde Srivaddhanaprabha’nın kızıyla birlikte toplam beş kişinin olduğunu bildirmişti.
Srivaddhanaprabha’nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu’nun yanındaki otoparka çakılmıştı.
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