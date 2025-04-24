Düşler Bahçesi, Aileyi Eğlendiriyor

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana kilitleyen Düşler Bahçesi filmi, beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Düşler Bahçesi’ni izlemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında “Düşler Bahçesi konusu nedir?”, “Düşler Bahçesi oyuncuları kimlerdir?” ve “Düşler Bahçesi özeti nedir?” gibi sorular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Düşler Bahçesi, bir ailenin yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları olağanüstü macerayı anlatıyor. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam sürmeyi hedefleyen Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev buluyor. Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrendiğinde her şey karışıyor. İlk şaşkınlığın ardından aile, terkedilmiş hayvanat bahçesini yenilemeye karar veriyor. Onları, maddi ve manevi açıdan zorlu ama umut ve tutkuyla dolu bir serüven bekliyor.

FİLMİN DETAYLARI

Vizyon tarihi 20 Ocak 2012 olan filmin yönetmenliğini Cameron Crowe yapıyor. Senaryosunu Aline Brosh McKenna ve Cameron Crowe kaleme alırken, yapımcılığını da John Fox, Julie Yorn ve Marc Gordon üstleniyor.