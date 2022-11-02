‘Düşman Kardeşler’ arasında ipler gerildi

Düşman Kardeşler birbirine girdi. Güney Kore, balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’ye karşı harekete geçti.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin en az 10 füze denemesi yapmasına, Doğu Denizi’ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin “provokasyonlarına” F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, havadan karaya kısa menzilli balistik füze atışlarının iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı’nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi’ne yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore’nin füzelerinden birinin Güney Kore deniz sahasına düştüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu ihlale karşılık, Kuzey tarafının deniz sahasına da atış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Güney Kore ordusunun yanıtlarının Kuzey tarafının “provokasyonlarına” sert bir şekilde yanıt verme kararlılığını teyit ettiğine dikkat çekilirken “Bu, düşmanımızı net bir şekilde vurabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore, günün erken saatlerinde 3’ü kısa menzilli balistik füze olmak üzere, en az 10 füze denemesi yaptı.

Bu füzelerden biri Güney Kore deniz sahasına düşerken Güney Kore, Kore Yarımadasının bölünmesi sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin deniz sahasına düştüğünü açıkladı.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore’nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.