Düşman Kardeşler yine birbirine girdi

Düşman Kardeşler olarak bilinen Güney Kore ile Kuzey Kore yine birbirine girdi.

Düşman Kardeşler olarak bilinen Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sular durulmuyor. Güney Kore, Kuzey Kore’yi ‘düşman’ olarak nitelendirdi.

Yonhap Haber Ajansı’nın, Güney Koreli yetkililere dayandırdığı habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, askerleri

arasında dağıtılan eğitim materyallerinde, Kuzey Kore’yi ‘düşman’ olarak nitelendirdi.

Güney’in “askeri ruh eğitimi” materyallerinde, “Kuzey Kore’nin provokasyonları, karşı karşıya olduğumuz güvenlik tehditleridir ve bu tür güvenlik tehditleri devam ettiği sürece, Kuzey’in ordusu ve rejimi düşmanımızdır” dedi.

Geçen hafta, mayıs ayı başlarında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, CNN ile yaptığı röportajda Kuzey Kore’yi yatıştırma çağının sona erdiğini söyledi.

Yoon’un bu yorumu önceki lider Moon Jae-in yönetiminden bir kaymayı yansıtıyor ve Koreler arası daha yakın ilişkilere ittiği için bu tür ifadelerden kaçınıyor.

Eğitim metaryellerindeki bu değişiklik, Kuzey Kore’nin bu yıl en az 16 füze denemesi başlatmasının ardından gerçekleşti.

ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarına göre, Pyongyang yaklaşık beş yıl içinde ilk yeraltı nükleer testine hazırlanıyor olabilir.