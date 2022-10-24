Düşman Kardeşler yine kapıştı

Kuzey Kore ile Güney Kore bu kez kara suları ihlali nedeniyle kapıştı.

Uluslararası kamuoyunda Düşman Kardeşler olarak bilinen Kuzey Kore ile Güney Kore bu kez kara suları ihlali nedeniyle gerildi.

Güney Kore genelkurmay başkanlığı, Kuzey Kore’ye ait bir ticaret gemisinin iki ülke arasındaki fiili deniz sınırını ihlal ettiğini duyurdu.

Donanmanın gemiye telsizle bölgeden ayrılması çağrısı yaptığı ardından uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Kuzey Kore de Güney Kore’ye ait bir donanma gemisinin kara sularını ihlal ettiğini,, bunun üzerine uyarı ateş açıldığını duyurdu.

İki ülke arasında çatışma yaşanmadı.

Son haftalarda Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.