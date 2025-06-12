Düşünce, Değişim Gerektirir: Koçak’a Geçmiş Olsun

KAZANILAN TRAFİK HAKKINDAKİ KAYGILAR

ANTALYA’DA 80 YAŞINDAKİ EMEKLİ AKADEMİSYEN DOÇ. DR. KEMAL KOÇAK, DUŞ ALDIĞI SIRADA DUŞA KABİN CAMININ PATLAMASI SONUCU CİDDİ YARALANMALAR YAŞADI. VÜCUDUNDA KESİKLER OLUŞAN KOÇAK, HASTANEDE UYGULANAN MÜDAHALELERDEN SONRA 20 DİKİŞ ATILDIĞINI, YAŞADIĞI TRAVMA SONRASI DERİN İZLER KALDIĞINI BELİRTTİ. İKİ HAFTA ÖNCE MEYDANA GELEN OLAYDA, KOÇAK DUŞTAN ÇIKTIĞI DAKİKADA CAMIN PATLAMASINI YAŞADIĞINI AÇIKLADI. EŞİ ŞEREF KOÇAK’A TELEFONLA HABER VERDİKTEN SONRA, EŞİ GELEREK DOÇ. KOÇAK’A MÜDAHALE ETTİ VE ÖZEL ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRDÜ.

CAM PATLAMASINI ANLATTI

Doç. Dr. Koçak, sağ elinin ciddi şekilde yaralandığını ve bir parçanın ayak parmağına isabet etmesiyle damarının patladığını söyledi. Camın patlaması anını şu sözlerle anlattı: “Duşa girmiştim. Tam çıkarken duşa kabinin iki kanadını açıyordum ki sağ kanattan bomba patlaması gibi ses duydum. Tüm camlar üzerime yağdı. Cam parçaları kolumun, ayaklarımın üzerinden yere dağıldı. Ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım her tarafım kan içindeydi.” Koçak, o an yaşadığı karmaşayı ve eve gelen eşiyle yaşadığı durumu da ifade etti.

TEDAVİ SÜRECİ VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Acil serviste 20 dikiş attıran Koçak, sağ başparmağının yanındaki parmağındaki kemiğin çatladığını ve sağlık durumunun ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. “Araba kullanamıyorum, hala tedavi görüyorum” diyen Koçak, cam güvenliği hakkında önemli bilgiler edindiğini dile getirdi. Çift cam arasına, camın dağılmasını engelleyecek dört milimlik bir film yerleştirilmesi gerektiğini savundu. “Camları üretenlerin, uygulayanların, satanların ve montajını yapan ustaların çok daha dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ŞEREF KOÇAK’IN ŞAŞIRDIĞI ANLAR

Şeref Koçak, evde yaşanan durumu şu şekilde aktardı: “Kemal Bey beni aradı, ‘Çabuk eve gel, her tarafım kan içinde’ dedi. Koşa koşa eve geldim. Gerçekten her yer kan içindeydi. Çok telaşlandım. Buz koyduk, yaraları sardık ve hemen hastaneye götürdük.” Koçak, eşinin yaşadığı kazadan sonra büyük bir şok geçirdiğini ve böyle bir olayın kimsenin başına gelmemesi gerektiğini vurguladı.